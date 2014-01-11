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الجمعيات الاجتماعية المصرية بالنمسا تحتفل بالمولد النبوى الشريف

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الجمعيات الاجتماعية المصرية بالنمسا تحتفل بالمولد النبوى الشريف الجمعيات الاجتماعية المصرية بالنمسا تحتفل بالمولد النبوى الشريف

يحتفل اليوم السبت، عدد من الروابط والجمعيات الاجتماعية المصرية فى النمسا، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وحرصت على دعوة جميع المصريين المقيمين فى النمسا للمشاركة فى الاحتفالات التى تنظمها بهذه المناسبة خاصة فى العاصمة النمساوية فيينا.

وتوجه رئيس الاتحاد العام للمصريين فى النمسا الدكتور حسن موسى بالتهنئة إلى أبناء الجالية المصرية ودعاهم لحضور الاحتفال الذى ينظمه الاتحاد، مساء اليوم السبت، بهذه المناسبة، حيث تقام ندوة دينية للشيخ سيد فاضل يقوم فيها بإلقاء خطبة عن مولد الرسول الكريم وآثار هذا الحدث الجلل على تاريخ البشرية.

وفى ذات السياق، دعا رئيس رابطة الثقافة العربية بالنمسا مجدى العشرى، المصريين المغتربين إلى حضور احتفالية مزدوجة بمناسبة المولد النبوى الشريف ومولد السيد المسيح عليه السلام، مساء اليوم، لافتا إلى أن الرابطة أجلت الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد إلى اليوم فى إشارة إلى عمق العلاقات الأزلية بين المسلمين والأقباط.

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