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اليوم السابع: رواية إخوانية تعتبر المصريين حيوانات والإخوان ملائكة

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اليوم السابع: رواية إخوانية تعتبر المصريين حيوانات والإخوان ملائكة اليوم السابع: رواية إخوانية تعتبر المصريين حيوانات والإخوان ملائكة

تكشفت جريدة اليوم السابع، فى عددها الصادر غداً الأحد، النقاب عن رواية إخوانية تحمل اسم "مأساة أسد"، تصف المصريين بالحيوانات، والإخوان بالملائكة، حيث يعتبر مؤلفها، أنه لا فرق بين الناس والحيوانات على حد وصفه، أما الإخوان من وجهة نظره فهم أعلى مرتبة، ومعارضيهم "كلاب وضباع".

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً كواليس الندوة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وأكد خلالها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع ترشحه للرئاسة حال طلب المصريين وفوضه الجيش بذلك.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

◄صدمة.. رواية إخوانية تعتبر المصريين "حيوانات" والإخوان "ملائكة".. المؤلف: لا فرق بين الناس والحيوانات.. أما الإخوان فهم فى أعلى المراتب وخصومهم ضباع وكلاب

◄"السيسى": لست طالب سلطة ولن أترشح للرئاسة إلا إذا طلب الشعب وفوضنى الجيش.. وزير الدفاع: كرسى الرئاسة مكتوب عليه اسم صاحبه واللى عاوزه ربنا هيكون.. أدعو أمى وأختى وابنتى وكل النساء والمصريين جميعا للنزول للتصويت على الدستور.. كل محاولات إسقاط الدولة فشلت ولن ينال أحد من .. ومتأكدون من النجاح لأننا على حق

◄"العليا للانتخابات" تنتهى من توزيع القضاة على لجان الاستفتاء.. استنفار أمنى على الحدود مع ليبيا وغزة والسودان لمنع تسلل الإرهابيين

◄ "الصحة" تكثف مفاوضاتها مع الشركات المنتجة لعقاقير "فيروس سى" الجديدة.. وفد من الوزارة يعقد اجتماعات مع ممثلى الشركات بباريس.. وبدء التجارب على 100 مريض مصرى

◄ مصادر: اتجاه لتحويل "مصر بلدى" إلى حزب سياسى استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.. "بكرى": سنحسم الأمر عقب إعلان نتيجة الاستفتاء.. ولدينا 360 مرشحاً


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