مرضى القلب يودعون "المسلمانى" ويطالبون بدعم مركز يعقوب

ودع عدد من مرضى القلب وذويهم بمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، الإعلامى أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية أثناء مغادرته المركز، اليوم السبت، بعد تقديم التهنئة لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب والفريق الطبى المساعد، عقب حصوله على وسام الاستحقاق البريطانى.

وأكد مرضى القلب وذووهم، أن الدكتور مجدى يعقوب يقدم يد العون والمساعدات الطبية الكاملة لمرضى القلب، ويجرى الجراحات المختلفة الباهظة التكاليف، دون الحصول على أى مقابل مادى، متوجهين بالشكر لجراح القلب العالمى والفريق الطبى المعاون له، وقالت إحدى السيدات "اللى فى مركز دول ملائكة مش بنى آدميين".

وطالب الأهالى، المسلمانى ومؤسسة الرئاسة، تقديم الدعم لمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، بكل ما تملك لاستكمال مجهودات هذا الجراح المصرى فيما يقدمه من مساعدات طبية للشعب المصرى أجمع.

من جانبه، قال الإعلامى أحمد المسلمانى، أنه جاء خصيصاً نيابة عن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لتهنئة د.مجدى يعقوب وتقديم مزيد من العون له ولمركزه الطبى، ووعد بأن يكون هناك مزيد من المساعدات الحكومية لخدمة هذا الصرح العظيم.

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