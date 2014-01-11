بالصور.. الأهالى يحتفلون بقوات الجيش المكلفة بتأمين الاستفتاء بالفيوم

شهدت مدينة إطسا بالفيوم، اليوم، تواجد أفراد قوات الجيش المكلفين بتأمين لجان الاستفتاء بالمركز، والمتمركزة فى نادى إطسا، أمام المحكمة، حيث كانوا يقومون بعمل تمارين ويمارسون رياضة الجرى.

وجابت القوات شوارع إطسا وسط ترحيب من الأهالى الذين وقفوا مرددين هتافات مؤيدة للجيش، منها "الجيش والشعب أيد واحدة"، كما حرص الأهالى على التقاط بعض الصور التذكارية مع الضباط والمجندين.

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