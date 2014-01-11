محمود مسلم: النخبة ضغطت على السيسي للترشح للرئاسة.. ولا فضل للجيش والشرطة على الشعب

كتب : فاطمة النشابي السبت 11-01-2014 17:21

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن النخبة المصرية التي حضرت الندوة التثقيفية الثامنة التي تنظمها القوات المسلحة بمسرح الجلاء، قامت بالضغط على الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتابع مسلم، في اتصال هاتفي مع "الحياة الآن"، على شاشة "الحياة"، إن الجنود وقفوا للفريق السيسي، وقاموا بالتصفيق والهتاف له .

وأضاف أن ما حدث اليوم خلال الندوة سيكون له أثر كبير على قرار الفريق السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا فضل للجيش والشرطة على الشعب المصري.