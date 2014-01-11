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محمود مسلم: النخبة ضغطت على السيسي للترشح للرئاسة.. ولا فضل للجيش والشرطة على الشعب

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محمود مسلم: النخبة ضغطت على السيسي للترشح للرئاسة.. ولا فضل للجيش والشرطة على الشعب محمود مسلم: النخبة ضغطت على السيسي للترشح للرئاسة.. ولا فضل للجيش والشرطة على الشعب

كتب : فاطمة النشابي السبت 11-01-2014 17:21

قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن النخبة المصرية التي حضرت الندوة التثقيفية الثامنة التي تنظمها القوات المسلحة بمسرح الجلاء، قامت بالضغط على الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتابع مسلم، في اتصال هاتفي مع "الحياة الآن"، على شاشة "الحياة"، إن الجنود وقفوا للفريق السيسي، وقاموا بالتصفيق والهتاف له .

وأضاف أن ما حدث اليوم خلال الندوة سيكون له أثر كبير على قرار الفريق السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا فضل للجيش والشرطة على الشعب المصري.

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