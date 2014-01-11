"الغذاء والدواء" تصدق على تركيبة جديدة لعلاج الميلانوما المتقدمة

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية، فى العاشر من شهر يناير الجارى، على استخدام تركيبة دوائية جديدة لعلاج أحد أكثر أشكال سرطان الجلد خطورة، ويعرف باسم الميلانوما المتقدمة "advanced melanoma"، وهو المسبب الرئيسى للوفاة الناتجة عن أمراض الجلد، ويقدر عدد المصابين بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، 77 ألف شخص تقريباً، يموت منهم سنويا أكثر من 9000 مريض، وذلك بحسب إحصاءات المعهد الوطنى للسرطان.

> وتعرف العقاقير المستخدمة باسم "Mekinist"، ويحتوى على المادة الفعالة "trametinib"، بالإضافة إلى عقار "Tafinlar"، ويحتوى على المادة الفعالة "dabrafenib"، ويستخدمان لعلاج الأشخاص المصابين بالمراحل المتأخرة من الميلانوما، أو المصابين بصورة المرض غير القابلة للاستئصال جراحياً، وتم التصديق عليهما فى شهر مايو من العام الماضى، وتمتلك شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية الحق الحصرى فى تسويقهما.

واشترطت إدارة الـ"FDA" بعض الشروط لحصول المرضى على هذين العقارين، الأول أن يمتلكوا أحد الطفرات الجينية التى تعرف باسم "V600E " أو "V600K "، ولذا أرفقت الشركة المصنعة اختبارا ً تشخصيا ً مع العقاقير الجديدة للكشف عن تلك الطفرات، وحال كانت نتيجة الاختبار إيجابية يحصل المريض على العقار فورا.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يتسبب فيها عقار "Tafinlar": الصداع والحمى وآلام المفاصل وسقوط الشعر، بينما قد يتسبب عقار "Mekinist " فى الإصابة بالتهاب الرئة والإسهال والطفح الجلدى.

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