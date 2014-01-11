الإسماعيلي: فاوضنا شيكابالا ولكنه اعتذر

كشف محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي عن أنه حاول ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال الفترة الماضية بعد أزمة اللاعب مع ناديه الزمالك.

ودخل شيكا في مشاكل مع الزمالك بسبب مستحقاته المادية المتأخرة، وهدد بفسخ تعاقده مع النادي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "رحبت بفكرة أحد وكلاء اللاعبين بضم شيكابالا عقب أزمته مع الزمالك".

وتابع "بالفعل قدمت عرضا ماديا لضم اللاعب لمدة ستة أشهر مقبلة من أجل الاستفادة بخبرته وإمكاناته في تحقيق بطولة مع الإسماعيلي".

واستدرك مضيفا "طلب شيكابالا مهلة للتفكير، قبل أن يعتذر بسبب رغبته في الاحتراف الأوروبي".

ويرى رئيس الإسماعيلي إلى أن مفاوضات الدراويش مع نجم الزمالك الأول لا تؤثر على العلاقة بين الناديين.

وأوضح "لم أر أي مشكلة في التفاوض مع شيكابالا الذي أعلن رغبته في الرحيل عن الزمالك، كما أن النادي الأبيض ضم أحمد علي من الإسماعيلي مؤخرا".