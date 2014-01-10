إخلاء سبيل 14 متهمأ من الإخوان بكفالة 2000 جنيه لإشتراكهم فى تظاهرات تخريبية

أخلت نيابة الهرم برئاسة المستشار وائل خشبة منذ قليل سبيل 14 متهماً من المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين بكفالة 2000 جنيه لكل منهم بعد ورود تحريات الأمن الوطني التي أثبتت اشتراك المتهمين في التظاهرات وتنفيذ تعليمات قيادات الجماعة بإثارة الشغب وأنهم ليسوا من المحرضين أو الممولين .

وكشفت التحقيقات التي باشرها مينا توما وكيل أول نيابة الهرم علي مدار ما يقرب من 10 ساعات متواصلة أن المتهمين بينهم طبيبين ومحامي وتاجر وبينهم 3 أشقاء وأبين ونجليهما ووجهت لهم النيابة اتهامات الخروج في مسيرات تحض علي الكراهية وتهديد السلم العام واستخدام دور العبادة في الدعوة للتظاهر وخرق قانون التظاهر وبمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم أنكروها مجملاً ونفوا صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

وأثناء التحقيق عثر بحوزة المتهمين صور للرئيس المعزول وملصقات لإشارة رابعة فضلاً عن صور إعلاميين مكتوب عليها “إمسك فلول”.

وكانت النيابة،قد أمرت بحجز 14 إخوانياً 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطني حول تورطهم في أحداث العنف والشغب التي شهدتها منطقة الأهرام في الفترة الأخيرة وقيامهم بتمويل التظاهرات والتحريض علي الخروج في مسيرات عنف.

وباشر التحقيق مينا توما وكيل اول نيابة الهرم حيث واجه المتهمين بتحريات أجهزة البحث الجنائي التي تشير إلي قيام بعض المتهمين بالتحريض علي التظاهرات وتمويلها والتحريض علي إثارة الفوضي من خلال القيام بأعمال عنف أثناء المسيرات وتخريب المنشآت والممتلكات العامة وقيام البعض الأخر بتنفيذ تلك التحريضات والخروج في مسيرات وارتكاب أعمال عنف ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض علي العنف وتمويل التظاهرات .