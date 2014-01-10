أمريكا تبحث عقوبات على جنوب السودان

ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات مستهدفة على جنوب السودان بسبب فشل زعمائها في اتخاذ خطوات لانهاء الأزمة التي دفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز بخصوص العقوبات الأمريكية المحتملة على من يعرقلون جهود السلام أو يؤججون العنف في جنوب السودان “إنها أداة جرت مناقشتها.”

وأكد مصدر ثان التصريحات رغم أن الاثنين رفضا الافصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن أي عقوبات محددة يجري بحثها.

وأضاف المصدران أنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد. والعقوبات المستهدفة تركز على أفراد أو كيانات أو قطاعات بعينها في الدولة.

ومن المستبعد أن تدرس الحكومة الأمريكية خطوات تهدف لمعاقبة الدولة اقتصاديا لكنها ستركز على الأرجح على أي إجراءات ضد افراد أو جماعات ترى أنهم يعرقلون جهود السلام أو يرتكبون فظائع.