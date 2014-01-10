الكويت وبريطانيا يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولى الثانى للمانحين

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيًا من وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية جوستين جريننغ، تناول بحث التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولى الثانى للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، المزمع عقده فى دولة الكويت فى 15 يناير الجارى.

وأعربت الوزيرة البريطانية خلال حديثها مع الشيخ صباح الخالد عن شكر وتقدير بلادها الكبيرين، لاستضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين الثانى، وكذلك امتنانها للدور الإنسانى الكبير الذى تطلع به الكويت، من أجل تخفيف معاناة الشعب السورى فى الداخل والخارج، كما أعربت جريننغ عن أملها فى نجاح المؤتمر الدولى الثانى للمانحين وأن يحقق النتائج المرجوة منه.

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