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حزب سودانى يطرح مبادرة لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل بالبلاد

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حزب سودانى يطرح مبادرة لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل بالبلاد حزب سودانى يطرح مبادرة لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل بالبلاد

أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى "الأصل" بالسودان عن طرح رئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى مبادرة قومية لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل فى البلاد، وكشف الحزب عن لقاء سيجمع الميرغنى مع كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى، للوصول لرؤية موحدة لحل القضايا التى تواجه السودان فى الأيام المقبلة.

وقال عبد الرحمن سعيد، الرئيس المكلف بطرح مبادرة الميرغنى، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن رئيس الحزب كلف عددا من قيادات الحزب الاتحادى، بطرح مبادرة شاملة لتحقيق الوفاق الوطنى الشامل بالبلاد، مبينا أن المبادرة تشتمل على عدد من المقترحات منها الاتفاق على دستور دائم للسودان، يشارك فيه الجميع، بجانب الإسراع بحل شامل لمشكلة دارفور، وأبيى، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، يؤدى لوقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المناطق.

وكشف "سعيد" أن مبادرة الميرغنى تحتوى على مراجعة قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والقوانين المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطى، إضافة لاستكمال اتفاقيات السلام مثل اتفاق جدة الإطارى واتفاق أسمرا.

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