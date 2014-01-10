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أبو العزائم أمام ضريح السيدة: سنفوز على الإرهابيين بالقاضية بعد نجاح الاستفتاء

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أبو العزائم أمام ضريح السيدة: سنفوز على الإرهابيين بالقاضية بعد نجاح الاستفتاء أبو العزائم أمام ضريح السيدة: سنفوز على الإرهابيين بالقاضية بعد نجاح الاستفتاء
أمين عام الصوفي العالمي: كونوا مثل نملة سليمان التي رفضت ترك وطنها حتى مع اقتراب الموت

كتب : صبحي عبدالسلام الجمعة 10-01-2014 17:51

أكد الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد الصوفي العالمي، أن الشعب سيعلن نجاح خارطة الطريق وتوجيه الضربة القاضية للإرهاب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عندما يخرج كل من لهم حق التصويت ويقولون "نعم" للدستور، مشيرا إلى أن أكثر من 40 مليون مصري سيخرجون للوقوف أمام الصناديق.

وقال أبو العزائم، في مؤتمر "لا للإرهاب.. نعم للدستور" الذي أقامه الاتحاد الصوفي العالمي والطريقة العزمية أمام ضريح السيدة زينب بالقاهرة، "بعض الناس متخوفون من مهاجمة الإرهابيين لمراكز التصويت بالسيارات المفخخة، وأقول للخائفين على حياتهم أن العمر واحد ولا تخافوا من المجرمين، وسيمر الاستفتاء بسلام إن شاء الله وستفوز ثورة 30 يونيو بالضرية القاضية على الإرهاب عند إعلان نتيجة الاستفتاء".

طالب الشيخ عبد الحليم العزمي أمين عام الاتحاد الصوفي العالمي، جميع المصريين بأن يكونوا مثل نملة سيدنا سليمان التي تمسكت بوطنها ورفضت مغادرته خوفا من الموت عندما قالت لبني جنسها من النمل "ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده".

وهاجم العزمي مشايخ الأزهر وعلماء الدين بسبب سكوتهم على ما أسماها بخداع المصريين من جانب تجار الدين، وقال: صمتنا عليهم عندما كفرونا فجاؤوا ليفجرونا، وشدد على أن ما أسماها بشعارات الشرعية الزائفة التي ما زالت جماعة الإخوان المحظورة ترفعها ستسقط هذا الأسبوع عندما يتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وتابع: سيفاجئ الشعب المصري العالم ويبهره مرة أخرى مثلما أبهره بإسقاط نظامي مبارك والإخوان خلال عامين، وشدد على أن لن تضيع ولن تسقط في الفتنة لأنها محروسة ببركة الأنبياء الذين تشرفت بقدومهم إليها بدءا من سيدنا إبراهيم مرورا بأنبياء الله موسى وعيسى، ولجوء أهل بيت النبي إليها للعيش فيها.

واختتم كلامه قائلا: سيزول هؤلاء الأشقياء لأنهم كانوا أمرا عارضا في حياتنا وستعود مصر لقيادة العالم، وسيعود الأزهر لسيرته الأولى ليعلم الدنيا الإسلام وينشر منهجه الوسطي.

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