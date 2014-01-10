أهالي عين شمس يقبضون على"خمسة بالمولوتوف" شابين وثلاث فتيات

كتب : محمد كامل الجمعة 10-01-2014 17:59

قام أهالي شارعي الجمعية الزراعية والعلواية بمنطقة عين شمس، بإلقاء القبض على شابين، أحدهما طالب بجامعة الأزهر، وثلاث فتيات، بعد الاشتباه في انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وضبط حقيبة ظهر مع أحدهم تحتوي على العديد من قنابل المولوتوف.

كان الأهالي قد اشتبهوا في هؤلاء الشباب أثناء عودتهم من ميدان الألف مسكن بعد سماع أصوات ارتطام زجاجات صادرة عن الحقيبة التي يرتديها أحدهم، ما دعا الأهالي إلى الريبة من أمرهم وتفتيشهم بشكل كامل ثم القبض عليهم وتقييدهم تمهيدًا للاتصال بقوات الأمن للحضور لتسلمهم.