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الإخوان تستغل الأطفال فى توزيع منشور يدعو لمقاطعة الاستفتاء بالمنيا

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الإخوان تستغل الأطفال فى توزيع منشور يدعو لمقاطعة الاستفتاء بالمنيا الإخوان تستغل الأطفال فى توزيع منشور يدعو لمقاطعة الاستفتاء بالمنيا

شهدت مدينة سمالوط بالمنيا، عقب صلاة الجمعة مسيرة محدودة لجماعة الإخوان الإرهابية فى إطار فعاليات ما يسمى بأسبوع "إسقاط الدستور"، انطلقت من أمام مسجد عبد الجواد سالم، مرددين هتافات تندد بالجيش والشرطة وتدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

وقامت أعضاء الإخوان الإرهابية، باستغلال الأطفال فى توزيع منشور بعنوان "صوتك خسارة" يدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعودة الشرعية وعودة الرئيس المعزول.

كانت سلطات الأمن بالمنيا، تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بقيام مجموعة من الأطفال بتوزيع منشور صادر من جبهة ما يسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" بمركز سمالوط لتوزيع المنشور على المصلين عقب خروجهم من مسجد المعهد الدينى، وعبد الجواد سالم.

ومن جهة أخرى، التزمت قوات الأمن بأماكن تمركزها حتى الآن.

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