محافظ بورسعيد: تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء لرفع مستوى النظافة

أكد محافظ بورسعيد اللواء سماح محمد قنديل لـ"اليوم السابع"، أنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بتكثيف الجهود من خلال المتابعات الميدانية لرفع مستوى الخدمات، التى تقدم للمواطن داخل نطاق الحى.

وقال المحافظ، إنه يقوم بجولات ومتابعات مستمرة للوقوف على مستوى النظافة بالأحياء على أرض الواقع من خلال تواجد التنفيذيين لإيجاد الحلول العاجلة للمواطنين أصحاب الشكاوى الملحة.

وفى السياق ذاته، أكد المحافظ، بأنه أعطى تعليمات لرئيس حى العرب لرفع القمامة من شارع الثلاتينى لما يحظى به من مكانه تجارية.

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