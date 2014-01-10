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رئيس جامعة الإسكندرية: سأقول للدستور "نعم" ولا امتحانات يومى الاستفتاء

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رئيس جامعة الإسكندرية: سأقول للدستور "نعم" ولا امتحانات يومى الاستفتاء رئيس جامعة الإسكندرية: سأقول للدستور "نعم" ولا امتحانات يومى الاستفتاء

أعلن الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيقول "نعم" للدستور خلال الاستفتاء المقرر له يومى 14و15 القادمين، داعيًا جميع الطلاب المنتسبين للجامعة بالمشاركة فى التصويت، مضيفًا: جامعة الإسكندرية كانت أولى الجامعات التى اتخذت قرار تأجيل الامتحانات يومى الاستفتاء.

وأشار إبراهيم فى تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن الجامعة بصدد إنشاء أول جامعة أهلية بمصر بأجر أقل من ذلك الذى تتقاضاه الجامعات الخاصة، من خلال رفع مستوى الخدمة على أن يعاد ضخ الإيرادات، التى ستحصل من تلك الجامعة فى تحسين البنية التحتية، وتطوير المنظومة فى الجامعات.

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