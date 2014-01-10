"كيفية إبطال قنبلة في مصر".. تحقيق تلفزيوني على "العربية الحدث" غدا

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

أجرت الإعلامية ضحى الزهيري تحقيقا تليفزيونيا، عن كيفية إبطال عبوة ناسفة في شوارع مصر، ورصدت الكاميرا أهم التفاصيل والإجراءات والمشاعر التي تسيطر على فريق التعامل مع المتفجرات عند وصول بلاغ بوجود جسم مشتبه فيه بأي مكان.

ويؤكد المسؤولون في وزارة الداخلية أن الغالبية العظمى من هذه البلاغات يثبت في النهاية أنها سلبية ولا تحتوي مواد متفجرة، رغم أن مئات البلاغات تصل يوميا إلى أقسام الشرطة ومديريات الأمن حول وجود عبوات أو لفائف مشكوك فيها يخشى المواطنون أن يكون بداخلها عبوات ناسفة.

ومن المقرر إذاعة التحقيق التليفزيوني غدا على قناة "العربية الحدث" من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر مساء ضمن برنامج "الشارع المصري" الذي سيذاع بشكل دائم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويعتمد على رصد ما يحدث في الشارع المصري من خلال مجموعة من التحقيقات الميدانية والانتقال إلى مواقع الأحداث ومناقشة التفاصيل الدقيقة وتداعياتها.