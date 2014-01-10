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جيش جنوب السودان يعلن استعادة السيطرة على مدينة بنتيو النفطية.

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جيش جنوب السودان يعلن استعادة السيطرة على مدينة بنتيو النفطية. جيش جنوب السودان يعلن استعادة السيطرة على مدينة بنتيو النفطية.

استعاد جيش جنوب السودان الجمعة، السيطرة على مدينة بنتيو النفطية شمال البلاد بعدما كانت خاضعة لسيطرة المتمردين، وفق ما أعلن متحدث حكومى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة اتينى ويك اتينى، إن "بنتيو باتت اليوم تحت سيطرتنا". وهذه المدينة النفطية عاصمة ولاية الوحدة كانت خاضعة لسيطرة المتمردين الذين تواجههم القوات الحكومية منذ قرابة شهر فى جزء كبير من مساحة جنوب السودان.

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