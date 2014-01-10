مصدر: الرئاسة تكرم وزراء الأوقاف السابقين وتستبعد عفيفي الإخواني

كتب : وائل فايز منذ 56 دقيقة

أكد مصدر بوزارة الاوقاف، أن رئاسة الجمهورية تقيم احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الأحد المقبل، ومن المقرر تكريم وزراء الأوقاف السابقين خلاله وعلى رأسهم الدكتور محمود حمدي زقزوق والراحل الدكتور عبد الله الحسيني والدكتور عبدالفضيل القوصي، واستبعاد الدكتور طلعت عفيفي، المحسوب على تيار الإخوان، من التكريم .

من ناحية أخرى، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة الشيخ محمد حسين، خطيب مسجد السلطان حسن للتحقيق، نظرًا لعدم التزامه بموضوع خطبة الجمعة الماضية، أول أمس، والذي حددته وزارة الأوقاف عن المشاركة الإيجابية والوفاء للوطن.

وأوضح بيان للوزارة، أن قرار الوزير يأتي في إطار المتابعة الدائمة من الوزارة لمساجد الجمهورية بشأن ضوابط خطبة الجمعة للحفاظ على المساجد، ونتيجة لعدم التزام خطيب مسجد السلطان حسن بموضوع خطبة الجمعة، وبالضوابط الخاصة بالخطبة، من حيث الموضوع والوقت المحدد لها، وبناء على تقارير المتابعة العاجلة بشأن خطبة الجمعة.

وأكد مصدر "للوطن" أن خطيب السلطان حسن تحدث بشكل سلبي عن الدستور في خطبته؛ مما أدى إلى استياء عدد كبير من رواد المسجد.

من ناحية أخرى، سيطرت وزارة الأوقاف على ثلاثة مساجد خلال خطبة الجمعة أول أمس، كانت تخضع الفترة الماضية للفكر المتشدد، وهم مسجدا المغفرة والتوبة بإمبابة، ومسجد التوحيد التابع لأنصار السنة بصفط اللبن، وكانت الأوقاف قد رفضت صعود الداعية السلفي الدكتور محمود شعبان لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد التوحيد منذ أسبوعين.

وقال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة "للوطن" أرسلنا ثلاثة خطباء من الوزارة لإلقاء خطبة الجمعة بتلك المساجد بعدما وصلت شكاوى من سيطرة بعض المتشددين على تلك المنابر، لافتًا إلى أن الأمور مرت بسلام في تلك المساجد، كما تم التركيز في خطب الجمعة على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء وتلبية نداء الوطن بعيدًا عن أي إملاءات.