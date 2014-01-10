القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 50 دقيقة

بعث الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1435هـ.

وجاء في نص برقية تهنئة الفريق أول السيسي:

السيد الرئيس المستشار عدلي منصور

رئيس الجمهورية

"يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة وداعيا الله أن يعيد هذه الذكرى النبوية المشرفة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات".

"ومع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فإن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة الكريمة، يؤكدون تمسكهم بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي دعا إليها صاحب الذكرى العطرة ووفائهم للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، والاقتداء بالرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه في العمل والكفاح، حتى تظل مصر وطنا أمنا مستقرا لشعبها العظيم، ينعم فيه بالعزة والكرامة الوطنية".

رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه خير الوطن.

وكل عام وسيادتكم بخير

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي توجيها لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة رجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.