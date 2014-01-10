أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

Google+ Print
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 50 دقيقة

بعث الفريق أول عبدالفتاح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1435هـ.

وجاء في نص برقية تهنئة الفريق أول السيسي:

السيد الرئيس المستشار عدلي منصور

رئيس الجمهورية

"يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة وداعيا الله أن يعيد هذه الذكرى النبوية المشرفة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات".

"ومع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فإن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة الكريمة، يؤكدون تمسكهم بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي دعا إليها صاحب الذكرى العطرة ووفائهم للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، والاقتداء بالرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه في العمل والكفاح، حتى تظل وطنا أمنا مستقرا لشعبها العظيم، ينعم فيه بالعزة والكرامة الوطنية".

رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه خير الوطن.

وكل عام وسيادتكم بخير

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي توجيها لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة رجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة