أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إهمال علاج الغدة النكافية يضعف القدرة على الإنجاب لدى الرجال والنساء

Google+ Print
إهمال علاج الغدة النكافية يضعف القدرة على الإنجاب لدى الرجال والنساء إهمال علاج الغدة النكافية يضعف القدرة على الإنجاب لدى الرجال والنساء

الغدة النكافية من الأمراض المنتشرة حاليا فى ، نتيجة انتشار الفيروس المسبب للإصابة بها، حيث يصيب هذا الفيروس الغدد المتواجدة بين الأذن والفك، ويتسبب فى تورمها.

يقول الدكتور مصطفى عبد الحليم، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن الغدة النكافية التى يثير وجودها ذعر الجميع، من الممكن أن يتم علاجها عن طريق إتباع بعض النصائح، لافتا إلى أن إعطاء المريض المضاد الحيوى يكون علاجا وقائيا فقط لعدم حدوث أى مضاعفات.

يوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة أن من أعراض الغدة النكافية ارتفاعًا فى درجة الحرارة، ووجود تورم تحت الأذن المصابة، ووجود الآلام، وصعوبة فى بلع الطعام، ويزداد مع حركة الفك ووجود تشنجات فى عضلات الرقبة.

ويؤكد "مصطفى" أن هناك بعض النصائح التى إذا تم إتباعها يتم الشفاء من الغدة النكافية، دون العلاج، وهى الراحة الكاملة فى المنزل لمدة أسبوعين، وعدم الذهاب إلى أى مكان إلا فى حالة استشارة الطبيب، كما يجب أن يتم منع العدوى عن طريق أن تكون المسافة بين المريض لا تقل عن متر، مع عدم استخدام الأشياء الشخصية له لأنها تنتقل عن طريق الرزاز.

يشير الطبيب إلى أن الإهمال فى علاج الغدة النكافية، أو الاهتمام بإتباع النصائح التى تم ذكرها، يؤدى لحدوث مضاعفات تؤثر على صحة المريض، منها التأثير على الجهاز التناسلى عند المرأة والرجل، حيث إنها تؤدى إلى منع القدرة على الإنجاب عند الرجل والمرأة.

للمزيد من أخبار الصحة
>الجلسات الكهربائية أسهل طريقة لعلاج الأمراض النفسية

دراسة: علاج واعد لسرطان البنكرياس يستأصل المرض نهائياً خلال أسبوع

دراسة: التفكير الإيجابى يخفف الصداع النصفى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة