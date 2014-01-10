إهمال علاج الغدة النكافية يضعف القدرة على الإنجاب لدى الرجال والنساء

الغدة النكافية من الأمراض المنتشرة حاليا فى مصر، نتيجة انتشار الفيروس المسبب للإصابة بها، حيث يصيب هذا الفيروس الغدد المتواجدة بين الأذن والفك، ويتسبب فى تورمها.

يقول الدكتور مصطفى عبد الحليم، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن الغدة النكافية التى يثير وجودها ذعر الجميع، من الممكن أن يتم علاجها عن طريق إتباع بعض النصائح، لافتا إلى أن إعطاء المريض المضاد الحيوى يكون علاجا وقائيا فقط لعدم حدوث أى مضاعفات.

يوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة أن من أعراض الغدة النكافية ارتفاعًا فى درجة الحرارة، ووجود تورم تحت الأذن المصابة، ووجود الآلام، وصعوبة فى بلع الطعام، ويزداد مع حركة الفك ووجود تشنجات فى عضلات الرقبة.

ويؤكد "مصطفى" أن هناك بعض النصائح التى إذا تم إتباعها يتم الشفاء من الغدة النكافية، دون العلاج، وهى الراحة الكاملة فى المنزل لمدة أسبوعين، وعدم الذهاب إلى أى مكان إلا فى حالة استشارة الطبيب، كما يجب أن يتم منع العدوى عن طريق أن تكون المسافة بين المريض لا تقل عن متر، مع عدم استخدام الأشياء الشخصية له لأنها تنتقل عن طريق الرزاز.

يشير الطبيب إلى أن الإهمال فى علاج الغدة النكافية، أو الاهتمام بإتباع النصائح التى تم ذكرها، يؤدى لحدوث مضاعفات تؤثر على صحة المريض، منها التأثير على الجهاز التناسلى عند المرأة والرجل، حيث إنها تؤدى إلى منع القدرة على الإنجاب عند الرجل والمرأة.

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