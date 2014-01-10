إعادة الموقوفين عن العمل ببنك الائتمان الزراعى تنفيذا لقرار "الزراعة"

قرر بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إعادة الموقوفين عن العمل تنفيذاً لقرار وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، بوقف كافة التحقيقات ضد العاملين بالبنك فى الأمور المتعلقة بإبداء الرأى.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة البنك قد قرر فى السابق إيقاف اثنين من العاملين بالبنك لمدة ثلاثة أشهر، بسبب إبداء الرأى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال وزير الزراعة، حسب بيان إعلامى اليوم، إن حرية التعبير وإبداء الرأى مكفولة للجميع، بشرط عدم تجاوز الأخلاق والآداب العامة فى الحوار أو النقاش والالتزام بثقافة ولغة الحوار، وهو الأمر الذى يجب أن تضمنه كافة المؤسسات فى الدول الديمقراطية.

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