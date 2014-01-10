مسؤول إسرائيلي: «نتنياهو» لا يزال يرفض القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

قال مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يرفض بشكل قاطع تضمين القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية في نطاق «اتفاق الإطار» للمفاوضات بين الجانبين، الذي يقوم ببلورته وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وذلك بحسب صحيفة «هآارتس» الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول الذين نقلت صحيفة «هآارتس» تصريحاته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، ووصفته بـ«الكبير» دون أن تسميه أو تبين مركزه، أن نتنياهو أبلغ وزراءه بأنه لن يوافق مطلقا على أي وثيقة، يتم فيها الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، حتى لو أدى ذلك إلى ما وصفه بـ«تفجير» المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المباحثات الأخيرة التي جرت حول «ملف القدس»، اقتصرت على نتنياهو وكيري فقط، دون تداولها مع الجانب الفلسطيني.