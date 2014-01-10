أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: «نتنياهو» لا يزال يرفض القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

Google+ Print

قال مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يرفض بشكل قاطع تضمين القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية في نطاق «اتفاق الإطار» للمفاوضات بين الجانبين، الذي يقوم ببلورته وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وذلك بحسب صحيفة «هآارتس» الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول الذين نقلت صحيفة «هآارتس» تصريحاته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، ووصفته بـ«الكبير» دون أن تسميه أو تبين مركزه، أن نتنياهو أبلغ وزراءه بأنه لن يوافق مطلقا على أي وثيقة، يتم فيها الإشارة إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، حتى لو أدى ذلك إلى ما وصفه بـ«تفجير» المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المباحثات الأخيرة التي جرت حول «ملف القدس»، اقتصرت على نتنياهو وكيري فقط، دون تداولها مع الجانب الفلسطيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية