طبيبة نفسية: التظاهر بالثقة بالنفس أفضل الطرق للحصول عليها

تعانى بعض السيدات من اهتزاز ثقتهن بأنفسهن، مما يجعلهن يبتعدن عن العالم المحيط، أو الظهور دائما فى ضعف، والتأثر بأى تعليق أو نقد موجه لهن بل التأثر حتى من أى كلام سواء كان عن عمد أو دون عمد.

تقول الدكتورة شيماء عرفة، أخصائى الطب النفسى، إن التظاهر بالثقة بالنفس هو أفضل الطرق للحصول عليها، فدائما تزداد نسبة ثقتنا بأنفسنا أو تقل حسب أراء من حولنا بنا، من أصدقاء وأقارب.

تتابع: ونعتبر نحن من نصنع هذه الآراء، بل ونكون وجهات نظر الآخرين عنا، والنجاح والجمال وحدهما عوامل غير كافية لتعديل أراء الآخرين بالنسبة لنا، لذلك يجب أن يصطحبهما الثقة بالنفس حتى نستطيع أن نغير انطباع المحيطين بنا.

فمن الممكن أن نتظاهر بالثقة بالنفس والثقة بكل شىء يصدر منا وبمظهرنا الخارجى، حتى ننقل هذه الثقة لمن حولنا ليبدأ التعامل معنا على هذا الشكل، ومن هنا نبدأ فى أولى خطواتنا نحو الثقة بالنفس الحقيقية المبنية على تعاملات الآخرين معنا.

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