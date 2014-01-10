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وزراء الإسكان والإعلام والقوى العاملة يدعون للتصويت على الدستور

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وزراء الإسكان والإعلام والقوى العاملة يدعون للتصويت على الدستور وزراء الإسكان والإعلام والقوى العاملة يدعون للتصويت على الدستور

شدد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 القادمين، لافتا إلى أن الدستور حرص على الحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات متوازنة بين أفراد العمل وحماية العمال من مخاطر العمل.

وأضاف إبراهيم محلب، حسب بيان إعلامى اليوم الجمعة، أن الدستور الجديد شدد على أن الوظيفة حق للجميع على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، كما اهتم بقضية الاهتمام بالتعليم الفنى، الذى اهتمت به الشركة منذ عقود سابقة.

من جانبها أكدت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، خلال الندوة التى نظمتها شركة المقاولون العرب مساء أمس الخميس،: "أننا أمام حدث عظيم لن يتكرر كثيرا، ولا بد أن يشارك فيه جميع المصريين، مؤكدة أن الدستور الجديد ليس بنص إلهى مقدس، وإنما قابل للتعديل فيما بعد، وعلينا أن نجتمع حوله لنؤسس لمصر الجديدة.

فيما قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن هذا الدستور يضمن حقوق العمال والفلاحين وغيرهم، ويضمن أيضا حقوق العمالة غير المنتظمة لأول مرة، ويمنع الفصل التعسفى ويقر الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويحقق آمال وطموحات العمال.
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