"الداخلية": ضبط 46 إخوانيًا بحوزتهم أسلحة ومولوتوف بالمحافظات

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تتابع بشكل فورى وحاسم مسيرات تنظيم الإخوان الإرهابى ببعض المناطق بعدد من المحافظات، وتمكنت القوات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 25 من العناصر الإخوانية بمنطقتى "المنتزة، الرمل" وبحوزتهم (عدد 2 سلاح نارى- عدد من الطلقات النارية – فرد خرطوش – كميات من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية – شعارات خاصة بالتنظيم الإرهابى).

وأشار المصدر فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت أيضًا من ضبط 17 من العناصر الإخوانية بمنطقتى "العمرانية، الوراق "، وبحوزتهم عدد من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية.

ومن ناحية أخرى، تصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا لتجمع عدد من عناصر تنظيم الإخوان بمدينة المنيا، والاعتداء على القوات بالطلقات الحية والألعاب النارية، وأسفرت عن إصابة شرطى بطلق نارى بالقدم، وقد تم ضبط 4 من تلك العناصر.

وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل متابعاتها للموقف ببعض المناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتى تشهد تعاملات أمنية مع بعض التجمعات لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى. وسوف نوالى الإعلام عن كافة تطورات الموقف.

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