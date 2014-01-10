بالصور.. "زعزوع" يوقع ميثاق أخلاق مع منظمة السياحة العالمية بالأقصر

وقع هشام زعزوع وزير السياحة، برتوكول الميثاق الأخلاقى للسياحة مع منظمة السياحة العالمية، والذى يعتبر وثيقة مكونة من لوائح وقواعد تحدد طريقة عمل السياحة والتزامها بالمدونة العالمية لآداب السياحة.

وقال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، إن مصر تعد الدولة رقم 46 التى وقعت عليها، حيث قامت 6 اتحادات تابعة للسياحة بالتوقيع منها غرفة المنشآت الفندقية وغرفة السلع السياحية وغرفة المنشآت السياحية وغرفة سياحة الغوص والرياضات البحرية، وقام بالتوقيع كل من إلهامى الزيات رئيس الاتحاد ورؤساء الغرف التابعة للاتحاد.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل منظمة السياحة العالمية، والتى تعقد لأول مرة بمحافظة الأقصر تحت عنوان "مستقبل السياحة فى مصر" بحضور سكرتير منظمة السياحة العالمية طالب رفاعى ووزير السياحة هشام زعزوع ووزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل ووزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم ووزير الرياضة طاهر أبو زيد، والسفير مجدى راضى مساعد وزير الخارجية، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعدد من السفراء وقيادات السياحة.

وتابع محافظ الأقصر: أن الوثيقة تنص على احترام الوصايا العشر بالمواثيق الأخلاقية، والترويج لها فى كافة المدن السياحية على أن يقوم الاتحاد والغرف التابعة له بتقديم تقرير سنوى للجنة العامة بمنظمة السياحة.

ومن جانبه، قال طالب رفاعى أمين عام منظمة السياحة العالمية، إن السياحة صناعة تلعب دورًا محوريًا فى اقتصاديات الدول، وإن مصر غنية بتراثها الحضارى وغيره من المقومات التى تؤهلها لفتح آفاق أنماط سياحية واعدة. مشيرا إلى أن السياحة فى مصر ستتعافى سريعا لأن مصر مدرسة السياحة فى العالم وننظر إليها لنتعلم منها.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الوزارة تعمل على كل المحاور لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، وإن الوزارة لديها خطة عمل تكتيكية تستهدف تشجيع السياحة البينية العربية والسياحة الداخلية، وفتح أسواق غير تقليدية كالهند والصين مع الاحتفاظ بالأسواق التقليدية.

وأضاف أنه أقنع رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة سياحية فى مجلس الوزراء، مثل تلك المجموعة الاقتصادية من أجل التجانس والانسجام وسيكون هناك قرار من مجلس الوزراء قريبا لتشكيل المجموعة.

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