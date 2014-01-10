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دراسة: علاج واعد لسرطان البنكرياس يستأصل المرض نهائياً خلال أسبوع

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دراسة: علاج واعد لسرطان البنكرياس يستأصل المرض نهائياً خلال أسبوع دراسة: علاج واعد لسرطان البنكرياس يستأصل المرض نهائياً خلال أسبوع

تمكن فريق من الباحثين بجامعة كامبردج البريطانية من تطوير علاج واعد جديد قد يستأصل ويقضى نهائياً على سرطان البنكرياس خلال أسبوع واحد، ومن المنتظر أن يصبح متاحاً للاستخدام على نطاق واسع خلال 10 سنوات.

ويعرف العقار الجديد باسم "AMD3100" أو "Plerixafor "، وهو يمتلك قدرة كبيرة على تكسير حاجز البروتينات الوقائى "chemokine protein" المتكون حول أورام البنكرياس، وتستخدمه كساتر ضد العلاج الكيميائى، ولكن الدواء المبكتر نجح فى إزالة هذا الحاجز، ومنح مناعة الجسم، وخاصة خلايا تى، الفرصة لمهاجمة الأورام والقضاء عليها.

وأثبتت النتائج المعملية على حيوانات التجارب فاعلية كبيرة، حيث شفيت الفئران تماماً من سرطان البنكرياس عقب الحصول على هذا العقار، ومن المنتظر البدء فى التجارب الإكلينيكية على الإنسان فوراً، وستعتبر الخطوة الأولى نحو تطوير علاج جديد للقضاء على سرطان البنكرياس تماماً.
> ويعد سرطان البنكرياس من أخطر السرطانات، حيث يتسبب فى وفاة ربع مليون شخص فى العلم كله سنوياً، وكما يعد سادس أكثر السرطانات المسببة للوفاة، ويصيب أكثر من 7500 شخص بهذا المرض سنويا فى بريطانيا وحدها.

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