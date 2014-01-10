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محمد المرشدى: واردات الأقمشة زادت 300% فى 2010 بسبب التهريب

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محمد المرشدى: واردات الأقمشة زادت 300% فى 2010 بسبب التهريب محمد المرشدى: واردات الأقمشة زادت 300% فى 2010 بسبب التهريب

قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن نسبة الواردات من الأقمشة والملابس سجلت ارتفاعا بلغ 300% فى 2009 و2010، وهى نسبة غير مسبوقة، نتيجة التهريب والاستيراد على حساب الصناعة الوطنية.

وأضاف المرشدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ظاهرة التهريب كلما زادت، أُغلقت مصانع فى الداخل، لأن هذه المنتجات تدخل بدون سداد جمارك أو ضرائب، وبالتالى تقل أسعارها عن المنتجات المصرية.

وأشار المرشدى إلى أن هناك رجال أعمال مصريين بنوا سياستهم التصديرية على استيراد الأقمشة وليس التصنيع، لأنه يحصل على الدعم الحكومى للصادرات فى كل الأحوال، دون اشتراطات.

وبالنسبة للسياسات الحمائية، كان هناك ترويج خاطئ عن حقوق الدول لحماية صناعاتها الوطنية، لتخويف المصنعين المتضررين بعدم الحديث فى هذه الحقوق، لأن اتفاقية التجارة العالمية تعطى الحق للدول الموقعة بالحفاظ على صناعتها الوطنية، والآليات التى تستخدمها فى حماية الصناعة، شرط إثبات الضرر فقط.

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