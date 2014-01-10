وزير الصناعة يفتتح مصنع جهينة للزبادى بأسيوط ويبدأ جولته بالصعيد غدا

يبدأ منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، جولته لمدة ٣ أيام، اعتبارا غدا السبت على محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، على أن تنتهى يوم الاثنين المقبل، وذلك لزيارة عدد من المناطق الصناعية بكل محافظة، للتعرف على مشاكل المصانع المتعثرة بهذة المناطق.

كما سيفتتح وزير الصناعة مصنع جهينة للألبان والزبادى فى محافظة أسيوط، فى بداية جولاته، بحضور رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجموعة جهينة، كما يصاحبه فى جولاته أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بكل محافظة.

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