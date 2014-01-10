شعبة اللحوم: نستعد لإجراء انتخابات جديدة.. وسعر البيع وصل ٧٥ جنيها

قال محمد شرف عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار اللحوم تتراوح من ٧٠ إلى ٧٥ جنيها فى الأسواق بسبب قرار منع ذبح البتلو الصادر من وزارة الزراعة، مما أدى إلى تخفيض نسبة المعروض، وارتفاع معدلات الإقبال على العجول الكبيرة بعد توقف البتلو.

وأضاف شرف فى تصريح خاص لليوم السابع، أن اللحوم فى المذبح ارتفعت أسعارها لتصل إلى ٤٧.٥ جنيه للكيلو الجملة التى تباع للتجار، بعد أن كان بـ٤٢.٥ جنيه، مشيرا إلى أن شعبة اللحوم تستعد لعقد انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء دورتها التى استمرت على مدار الـ٤ سنوات الماضية، وتستمر الدورة الجديدة حتى عام ٢٠١٧ المقبل.

وطالب شرف بضرورة اتخاذ وزير الزراعة لقرار منع ذبح إناث العجول استكمالا لمنظومة الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه مع استمرار هذه القرارات لمدة ٣ سنوات قادمة سترتفع فيها معدلات الكميات المعروضة فى الأسواق للاستهلاك المحلى.

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