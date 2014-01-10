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دراسة أمريكية تقدم أول دليل علي تسبب المادة الكيميائية المصنوع منها البلاستيك في سرطان البروستاتا

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دراسة أمريكية تقدم أول دليل علي تسبب المادة الكيميائية المصنوع منها البلاستيك في سرطان البروستاتا دراسة أمريكية تقدم أول دليل علي تسبب المادة الكيميائية المصنوع منها البلاستيك في سرطان البروستاتا

كتب : نادية الدكروري الجمعة 10-01-2014 11:18

نشرت الدورية العلمية للغدد الصماء حديثاً دراسة من جامعة إينوي في شيكاغو تكشف تسبب المادة الكيميائية " BPA"، التي تدخل في صناعة البلاستيك، في الإصابة بسرطان البروتساتا.

قال المؤلف الرئيس للدراسة غيل برنز ، أستاذ علم الوظائف بالجامعة ، أن الدراسة الحالية تفند نتائج الدراسات السابقة التي أكدت إمكانية إزالة الآثار المترتبة من ملامسة المواد البلاستيكية المصنوعه من ال BPA" بمجرد توقف إستخدامها ، موضحاً أن الدراسة الحالية أثبتت إمتداد تأثير المادة الكيميائية ووصلها للرحم.

أضاف غيل أن الدراسة تقدم أول دليل علي الآثار الصحية السلبية من التعرض المباشر للزجاجات و غيرها من منتجات البلاستيك ، التي تستخدم في بعض الأحيان لتخزين الأغذية و مصنوعه من مادة BPA"؛ ما يتطلب ضرورة مراجعة وكالات حماية الغذاء لسياستها بالمستقبل القريب.

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