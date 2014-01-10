دراسة أمريكية تقدم أول دليل علي تسبب المادة الكيميائية المصنوع منها البلاستيك في سرطان البروستاتا

كتب : نادية الدكروري الجمعة 10-01-2014 11:18

نشرت الدورية العلمية للغدد الصماء حديثاً دراسة من جامعة إينوي في شيكاغو تكشف تسبب المادة الكيميائية " BPA"، التي تدخل في صناعة البلاستيك، في الإصابة بسرطان البروتساتا.

قال المؤلف الرئيس للدراسة غيل برنز ، أستاذ علم الوظائف بالجامعة ، أن الدراسة الحالية تفند نتائج الدراسات السابقة التي أكدت إمكانية إزالة الآثار المترتبة من ملامسة المواد البلاستيكية المصنوعه من ال BPA" بمجرد توقف إستخدامها ، موضحاً أن الدراسة الحالية أثبتت إمتداد تأثير المادة الكيميائية ووصلها للرحم.

أضاف غيل أن الدراسة تقدم أول دليل علي الآثار الصحية السلبية من التعرض المباشر للزجاجات و غيرها من منتجات البلاستيك ، التي تستخدم في بعض الأحيان لتخزين الأغذية و مصنوعه من مادة BPA"؛ ما يتطلب ضرورة مراجعة وكالات حماية الغذاء لسياستها بالمستقبل القريب.