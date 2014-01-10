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"المتخصصة" تستعد للاستفتاء بـ12 أغنية فيديو كليب

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"المتخصصة" تستعد للاستفتاء بـ12 أغنية فيديو كليب "المتخصصة" تستعد للاستفتاء بـ12 أغنية فيديو كليب

كتب : انتصار حسني الجمعة 10-01-2014 14:16

في إطار استعدادات قطاع قنوات النيل المتخصصة للقيام بالتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير الجاري، أعد القطاع خطة للقيام بالتغطية لعملية الاستفتاء تهدف إلى دعوة المواطنين للمشاركة في هذا الاستفتاء.

وأكد عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن القطاع أعد خطة كاملة للتغطية الإعلامية لتوضيح مواد الدستور وعملية الاستفتاء عليه.

وأضاف أن إدارة الإنتاج المتميز انتهت من إنتاج مجموعة من البروموهات عن الدستور للتوعية بضرورة المشاركة والتصويت على الدستور الجديد، وأنه شارك بصوته في هذه البروموهات وأنها تذاع الآن على قنوات القطاع المختلفة.

كما تم تصوير 12 كليب لـ 12 أغنية وطنية قديمة لكبار المطربين، وتم وضع مشاهد لها من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولقطات حية للشرطة، وكيف كانت تتعامل مع المتظاهرين كما تضمنت مشاهد لشهداء الشرطة، والأغاني هي: عظيمة يا للراحل وديع الصافي، أنا الشعب للسيدة أم كلثوم، اغضبي يا دنيا لمحمد منير، أهي قامت مصر لسيد درويش، قوم يا مصري لسيد درويش، وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ، في البلد يا صبية لعبد الحليم حافظ، المسؤولية لعبد الحليم حافظ، الله يا بلد الله لعبد الحليم حافظ.

وقال حسن إنه سيتم تطويع برامج القطاع المختلفة لهذه التغطية، ومن ضمن هذه البرامج برنامج "نهارك سعيد" و"صفحة جديدة" على شاشة قناة "نايل لايف"، و"الشعب يريد" على شاشة "الثقافية"، و"بيت العيلة" و"بالقانون" على شاشة "العائلة"، سيهتمون باستضافة عدد من المحللين السياسيين وأساتذة القانون لشرح مواد الدستور، وبرنامجي: "هي والرياضة" و"صباح الرياضة" على شاشة "نايل سبورت"، لمناقشة المواد الرياضية والمواد الخاصة بالمرأة في الدستور.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل مواطن ومواطنة مصرية، فالدستور هو الوثيقة التي تضمن حقوقنا وحقوق أبنائنا، وواجبنا نحن كمصريين العمل على بث روح المسؤولية تجاه الوطن وترجيح العقل حتى نكون مواطنين إيجابيين.

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