رئيس الائتلاف السورى يشارك فى مؤتمر "أصدقاء سوريا" بباريس

إسطنبول_ (د. ب.أ)

قال مصدر سياسى مقرب من الائتلاف السورى المعارض إن " أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطنى يشارك فى مؤتمر أصدقاء سوريا على مستوى وزراء الخارجية والذى من المقرر أن يجتمع الأحد المقبل فى باريس".

وقال المصدر اليوم الجمعة، "إن الجربا الذى غادر إسطنبول اليوم سيلقى خطابا فى المؤتمر يوضح فيه المستجدات الحالية وآخر تطورات الأوضاع ويؤكد ثوابت الائتلاف ومواقفه من مؤتمر جنيف 2".

وأضاف أن الجربا سيلتقى على هامش الاجتماع عددا من وزراء خارجية الدول الفاعلة فى الأزمة السورية كما سيتباحث مع المسئولين الفرنسيين والمشاركين حول جنيف 2".

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