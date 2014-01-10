وزير النفط والغاز الليبى يلتقى القائم بأعمال السفارة الكندية فى ليبيا

بحث وزير النفط والغاز الليبى الدكتور عبد البارى العروسى، أمس الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الكندية بليبيا دينيز تيبولت، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى مجال النفط والغاز.

جاء ذلك خلال لقاء العروسى مع القائم بأعمال السفارة الكندية بليبيا، الذى سلم للوزير دعوة لحضور المؤتمر العالمى للنفط والغاز، الذى سيعقد بكندا فى شهر يونيو القادم.

وقال تيبولت خلال اللقاء، إن السفارة تعتزم تنظيم العديد من الملتقيات والندوات وورش العمل العلمية، وذلك بهدف توثيق العلاقات بين المؤسسات التعليمية والتدريبية فى كلا البلدين.

وطلب العروسى، من القائم بأعمال السفارة الكندية بليبيا، ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة الكندية للطلبة الليبيين، وكذلك رجال الأعمال، معتبرا ذلك فيه مصلحة الطرفين.

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