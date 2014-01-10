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ويسترن يونيون تطلق خدمة My WU فى مصر

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ويسترن يونيون تطلق خدمة My WU فى مصر ويسترن يونيون تطلق خدمة My WU فى مصر

أعلنت ويسترن يونيون، الشركة المتخصصة فى خدمات تحويل الأموال والمدفوعات العالمية والمدرجة فى بورصة نيويورك تحت رمز(WU)، عن إطلاق برنامج "My WU" فى .

ويتيح هذا البرنامج لكل عملاء ويسترن يونيون المشاركين فيه خدمة الرسائل القصيرة لإخطار العميل بالمبلغ الذى قام بتحويله، والدخول من خلال البرنامج على تاريخ المعاملات والتحويلات السابقة، هذا بالإضافة لمركز متخصص لخدمة العملاء.

جدير بالذكر أنّ ويسترن يونيون قامت بإطلاق هذا البرنامج فى عدد من الأسواق المختارة، انطلاقاً من رغبة الشركة فى تقديم خدمات مصممة خصيصاً لعملائها المحليين تتسم بسهولتها وملاءمتها.

وقال حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمى لشركة ويسترن يونيون فى الشرق الأدنى والسعودية ومصر والسودان، "يأتى إطلاق برنامج "My WU" المجانى المتميز كجزء من استراتيجية ويسترن يونيون العالمية، والتى تسعى من خلالها لمنح عملائها حلولاً سهلة وسريعة عند تحويل وتلقى أموالهم، مع زيادة قدرة ويسترن يونيون فى الوصول لأكبر عدد من العملاء فى كل مكان بمصر.

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