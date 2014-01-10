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الأرصاد: الطقس شديد البرودة مساء اليوم وتحسن الأحوال الجوية غدًا

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الأرصاد: الطقس شديد البرودة مساء اليوم وتحسن الأحوال الجوية غدًا الأرصاد: الطقس شديد البرودة مساء اليوم وتحسن الأحوال الجوية غدًا

قال الدكتور وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد، إن البرودة مستمرة خلال ساعات النهار، وسيكون الجو شديد البرودة ليلا، باستثناء محافظات جنوب الصعيد، لافتا إلى أن مدينتى شرم الشيخ والغردقة تميلان للدفء نهارا والبرودة ليلا، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليل اليوم، نظرا لبرودة الجو.

وأضاف "سعودى"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "أون تى فى"، اليوم الجمعة، أن هناك تحسنا ملموسا فى الأحوال الجوية اعتبارا من الغد، حيث تقل كميات السحب، وتزداد فترات سطوع الشمس، وتميل درجة الحرارة نحو الارتفاع.

وتابع: "تنعدم سقوط الأمطار، فيما عدا العريش ورفح، إضافة أن اليوم هناك أمطارًا غزيرة ورعدية على سيناء".

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