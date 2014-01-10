كيف تتغلب على مشاكلك النفسية والأسرية أثناء المذاكرة؟

يعانى الكثير من الطلاب من عدم القدرة على التركيز على المذاكرة، على الرغم من أننا اقتربنا من فترة الامتحانات والاختبارات المدرسية، حيث يقول الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن النجاح فى أمر من أمور الحياة فى حاجة إلى أن يواجه الشخص نفسه، ومحاولة التغلب على النزاعات.

وأضاف هارون، أن كثيراً من التساؤلات التى ترد إلينا يشكى فيها الطلاب فشلهم فى التحصيل الدراسى، بسبب انشغالهم بأمور شخصية، مضيفاً أننا نوجه نصيحة دائما إلى الطلاب، وهى أن الحياة مليئة من المشاكل والانشغال بالتفكير بها لن يحلها كثيراً لذا يجب التركيز على المذاكرة، ومحاولة أن حل هذه المشكلات بنفسك لتحقيق التركيز الأمثل فإن لم تستطع حلها فأطرحها جانبا.

وتابع هارون، أن عليك أن تنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب، وهو قدرتك كطالب على التحصيل الدراسى، مضيفاً أن لكل عائلة مشاكلها، وفى الغالب تزداد خلال فترة الامتحانات بسبب القلق والتوتر من الاختبارات، خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة، والطالب سواء إن شاء أو رفض فهو فى تلك الظروف، وفى هذا الوقت أنصحك بعدم مواجهة هذه الرياح، التى غالبا ما تأتى بما لا تشتهى السفن، بل عليك أن تنحنى قليلا لذلك الرياح، وأعلم أن انحناءك هذا ليس تخلياً أو انسحابا أو ضعفا منك بقدر ما هو ذكاء وحكمة تحسب لك".

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