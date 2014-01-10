ندوة لـ"عدل الغربية" اليوم بعنوان "انطلاقة نحو مصر المستقبل"

الغربية – محمد عز

ينظم حزب العدل بالغربية، أمانة المحلة الكبرى، عصر اليوم الجمعة، ندوة سياسية بعنوان "انطلاقة نحو مصر المستقبل"، بحضور المهندس حمدى السطوحى، رئيس الحزب، وعبد المنعم إمام، أمين عام الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وقيادات الحركات الثورية والشبابية بالمحافظة.

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