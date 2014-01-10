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مرور الأقصر: كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة لرصد المخالفات المرورية

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مرور الأقصر: كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة لرصد المخالفات المرورية مرور الأقصر: كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة لرصد المخالفات المرورية

قال العميد محمد درويش، مدير إدارة مرور الأقصر، إن سلطات المحافظة تعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير كاميرات مراقبة فى شوارع المحافظة، لرصد مخالفات السرعات المقررة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق بين اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر واللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر.

وأوضح مدير إدارة المرور أنه يتم حاليا عقد ندوات لتوعية المواطنين عامة، والسائقين خاصة، بالإجراءات الجديدة، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة تقوم بتصوير السيارات المخالفة، وطباعة كارت فورى ببيانات السيارة والمخالفة.

من جهة أخرى تمكن النقيب محمد أبو زيد ضابط بإدارة مرور الأقصر من ضبط 15 حالة مخالفة تجاوز السرعات المقررة، إضافة إلى 150 مخالفة أخرى متنوعة، كما تمكن النقيب إبراهيم همام من ضبط 20 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، وضبط 90 مخالفة أخرى متنوعة.

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