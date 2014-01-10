فيلم Gravity يتصدر ترشيحات جوائز "بافتا 2014"

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 10-01-2014 00:40
تصدر فيلم الخيال العلمي والتشويق Gravity قائمة ترشيحات جوائز أكاديمية الفيلم البريطانية "بافتا" لعام 2014، التي أعلنت صباح الأربعاء الماضي، بعد ترشحه لـ11 جائزة، تلاه فيلم 12Years A Slave بترشيحه لعشرة جوائز فقط.
وفي جائزة أفضل فيلم تنافس الفيلمان المذكوران مع أفلام American Hustle لكريستيان بيل وأيمي آدمز، وCaptain Philips لتوم هانكس، وPhilomena للنجمة جودي دينش.
وفيما يلي قائمة ببعض الترشيحات النهائية:
أفضل مخرج:
ستيف مكوين - 12Years A Slave
دافيد أو راسل - American Hustle
بول جرينجرايس - Captain Philips
ألفونسو كوراون - Gravity
مارتن سكورسيزي - The Wolf of Wall Street
أفضل ممثل رئيسي:
بروس ديرن - Nebraska
تشويتل إدجيوفور - 12Years A Slave
كريستيان بيل - American Hustle
ليوناردو ديكابريو - The Wolf of Wall Street
توم هانكس - Captain Philips
أفضل ممثلة رئيسية:
أيمي آدمز - American Hustle
كايت بلانشيت - Blue Jasmine
إيما تومسون - Saving Mr. Banks
جودي دينش - Philomena
ساندرا بولوك - Gravity
أفضل ممثل مساعد:
بارخاد عابدي - Captain Philips
برادلي كوبر - American Hustle
دانيل بروهل - Rush
مات ديمون - Behind The Candelabra
مايكل فاسبندر - 12Years A Slave
أفضل ممثلة مساعدة:
جينيفر لورانس - American Hustle
جوليا روبرتس - August: Osage County
لوبيتا نيونجو - 12Years A Slave
أوبرا وينفري - The Butler
سالي هوكينز - Blue Jasmine
أفضل فيلم رسوم متحركة:
Despicable Me 2
Frozen
Monsters University