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فيلم Gravity يتصدر ترشيحات جوائز "بافتا 2014"

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فيلم Gravity يتصدر ترشيحات جوائز "بافتا 2014" فيلم Gravity يتصدر ترشيحات جوائز "بافتا 2014"

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 10-01-2014 00:40

تصدر فيلم الخيال العلمي والتشويق Gravity قائمة ترشيحات جوائز أكاديمية الفيلم البريطانية "بافتا" لعام 2014، التي أعلنت صباح الأربعاء الماضي، بعد ترشحه لـ11 جائزة، تلاه فيلم 12Years A Slave بترشيحه لعشرة جوائز فقط.

وفي جائزة أفضل فيلم تنافس الفيلمان المذكوران مع أفلام American Hustle لكريستيان بيل وأيمي آدمز، وCaptain Philips لتوم هانكس، وPhilomena للنجمة جودي دينش.

وفيما يلي قائمة ببعض الترشيحات النهائية:

أفضل مخرج:

ستيف مكوين - 12Years A Slave

دافيد أو راسل - American Hustle

بول جرينجرايس - Captain Philips

ألفونسو كوراون - Gravity

مارتن سكورسيزي - The Wolf of Wall Street

أفضل ممثل رئيسي:

بروس ديرن - Nebraska

تشويتل إدجيوفور - 12Years A Slave

كريستيان بيل - American Hustle

ليوناردو ديكابريو - The Wolf of Wall Street

توم هانكس - Captain Philips

أفضل ممثلة رئيسية:

أيمي آدمز - American Hustle

كايت بلانشيت - Blue Jasmine

إيما تومسون - Saving Mr. Banks

جودي دينش - Philomena

ساندرا بولوك - Gravity

أفضل ممثل مساعد:

بارخاد عابدي - Captain Philips

برادلي كوبر - American Hustle

دانيل بروهل - Rush

مات ديمون - Behind The Candelabra

مايكل فاسبندر - 12Years A Slave

أفضل ممثلة مساعدة:

جينيفر لورانس - American Hustle

جوليا روبرتس - August: Osage County

لوبيتا نيونجو - 12Years A Slave

أوبرا وينفري - The Butler

سالي هوكينز - Blue Jasmine

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Despicable Me 2

Frozen

Monsters University

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