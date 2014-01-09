سفير إيران بالأمم المتحدة: الأسد يحظى بدعم شرعى من طهران

قال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خزاعى اليوم، الخميس، إن الرئيس السورى بشار الأسد يحظى بدعم شرعى من قبل الحكومة الإيرانية.

وأضاف خزاعى، أن الحكومة السورية لديها مقعداً خاصاً بها داخل الأمم المتحدة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولى، لافتاً إلى أنه ينبغى على الجميع أن يشعر أنه ملزم بمساعدة الشعب السورى لقيادة بلادهم للخروج من الأزمة الحالية.

واستطرد قائلاً "نحن لا نملى أى شىء على الشعب السورى وهذا ما ننصح الدول الأخرى به أيضا، ولا أعتقد أنه وفقا للقوانين والأعراف الدولية، فإن لأية دولة الحق فى تقرير نوع الحكومة التى ستدير شئون أية دولة أخرى".

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