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صحف عالمية: تهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء وراء تأجيل محاكمة المعزول

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صحف عالمية: تهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء وراء تأجيل محاكمة المعزول صحف عالمية: تهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء وراء تأجيل محاكمة المعزول
"لوس أنجلوس تايمز": توقيت الجلسة كان حرجا.. و"أسوشتيدبرس": شعبية "" تتصاعد

كتب : أمنية نجيب: الخميس 09-01-2014 16:44

أعربت عددا من الصحف الأجنبية، اليوم، عن عدم قناعتها ببيان السلطات المصرية التي بررت فيه عدم حضور محمد مرسي الرئيس المعزول إلى المحكمة أمس الأول، لسوء الطقس، وأعادت عدم حضور المعزول، لرغبة السلطات في تهدئة الأجواء السياسية استعدادا للاستفتاء على الدستور.

وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن توقيت الجلسة كان حرجا حيث جاء قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وأشارت إلى أن الحالية تأمل في أن يضفي تأييد الشعب للدستور، الشرعية على ما حدث في 30 يونيو الماضي من الإطاحة بمرسي، وأضافت أن أنصار المعزول سارعوا بإثارة الشكوك، والشائعات حول الأسباب الحقيقة لتأجيل المحاكمة.

وفى السياق نفسه، أكدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، ما قالته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، بشأن انشغال الحكومة الآن ببدء الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستحل محل دستور الإخوان، خاصة وأن ما يقرب من 680 ألف مصري مقيم بالخارج بدأوا بالتصويت بالفعل في لجان الاستفتاء في الدول التي يقيمون بها.

و اعتبرت وكالة الأنباء الأمريكية أن تأجيل المحاكمة مرسي جزء من محاولة السلطات المصرية تهيئة المناخ المناسب لتأمين الاستفتاء وهي الخطوة الأولى، في خارطة الطريق التي كان أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في 3 يوليو الماضي.

وتابعت: "هناك الكثير من المؤشرات التي تنبئ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وتوقعت أن يخوض السيسي، الذي قالت أن شعبيت في صعود مستمر منذ إطاحته بمرسي، سباق الرئاسة"، ونقلت الوكالة مقتطفات من بيان صادر عن جماعة الإخوان تسخر فيه من طريقة تبرير السلطات تأجيل محاكمة مرسي وعدم ظهوره في قاعة المحاكمة.

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