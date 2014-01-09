وزير خارجية ليبيا يلتقي مسئولا بوزارة الخارجية الإيطالية

كتب : أ ش أ الخميس 09-01-2014 17:47

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الدكتور محمد عبد العزيز اليوم، مع المدير السياسي للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير ساندرو دي برناردين، والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حاليا.

تناول اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس التعاون الثنائي والإقليمي القائم، والسبل الكفيلة لتعزيزه وتطويره في المستقبل بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين في المجالات كافة.

كما تطرق اللقاء إلى الإعداد الجاري لمؤتمر روما بشأن دعم ومساعدة ليبيا في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تشهدها حاليا، والمتوقع انعقاده خلال شهر فبراير القادم.