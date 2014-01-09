"التضامن" تشكل غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين والجمعيات

كتب : وفاء الصعيدي الخميس 09-01-2014 17:25

حصلت "الوطن" على قائمة بأرقام تليفونات غرف العمليات التي شكلها مساعد وزير التضامن تامر جمعة والخاصة بتلقي شكاوى المواطنين والجمعيات على مستوى المحافظات.

وأعلن تامر جمعه، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الجمعيات، أن تلك الأرقام تشمل شكاوى المواطنين من الجمعيات، أو شكاوى الجمعيات من القرارات التي تم اتخاذها، سواء من قرار تجميد الأموال أو من قرار الاستبعاد من المراقبة على عملية الاستفتاء على الدستور.

وإلى نص القائمة:



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أرقام تليفونات غرف العمليات الخاصة بتلقي شكاوى المواطنين والجمعيات



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أرقام تليفونات غرف العمليات الخاصة بتلقي شكاوى المواطنين والجمعيات