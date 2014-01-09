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نائب رئيس الحركة الوطنية: الشعب واجه غزو جماعة جاءت لاختطاف مصر

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نائب رئيس الحركة الوطنية: الشعب واجه غزو جماعة جاءت لاختطاف مصر نائب رئيس الحركة الوطنية: الشعب واجه غزو جماعة جاءت لاختطاف مصر

كتب : حسن صالح الخميس 09-01-2014 18:24

أكد يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن دور الحزب في الفترة الحالية يتركز على تحفيز المواطنين بجميع محافظات الجمهورية على النزول للاستفتاء والتصويت بنعم لاستكمال مسيرة 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أن هدف الحزب الأساسي هو من أجل والدفاع عن حقوقها، وأن مبدأ الحزب ضد إقصاء أي فصيل مادامت يده لم تتلوث بالدم.

وقال قدري: نحن لا نبحث عن سلطة إنما نبحث عن مصرنا العزيزة، والدستور الذي تم وضعه هو أبوالقوانين، داعيًا جموع المصريين إلى النزول والتصويت بنعم للدستور، فالشعب هو من قام بمواجهة غزو من قبل جماعة جاءت لاختطاف مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للحزب بمكتبة مصر العامة ببنها لحشد وتحفيز المواطنين بالقليوبية للموافقة على الدستور تحت شعار "الشعب المصري قالها قوية دستورنا الجديد مية مية " بحضور الدكتور صفوت النحاس الأمين العام للحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، وهشام الهرم عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، واللواء أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر.

من ناحيته، أكد هشام مراد أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بالقليوبية، على أهمية النزول والحشد والتصويت بنعم، وقال إن يومي 14 و15 هما يوما العبور للشعب المصري في ظل الأجواء السيئة التي مرت بالبلاد في الفتره الماضية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يتبعه ندوات وتوزيع كتيبات تبرز الدستور الذي يعبر عن طموحات وآمال الرجل البسيط والذي يحفظ حقوقه، مضيفًا أننا مستمرون في الحشد رغم أنف كل حاقد يريد أن يزعزع استقرار وأمن البلد.

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