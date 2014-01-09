بكار في الغردقة لدعم الدستور

كتب : صلاح عبدالله منذ 45 دقيقة

يعقد نادر بكار مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، مؤتمرًا بالغردقة، بعد قليل، من أجل الحشد للتصويت بنعم للدستور.

أكد ذلك أحمد عبدالحميد عضو حزب النور بالبحر الأحمر، مضيفًا أنه يبدأ زيارته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة وزيارات ميدانية للمناطق العشوائية.

وأشار عضو الحزب أن نادر بكار سوف يعقد ندوة أخرى، في وقت لاحق، بمدينة سفاجا لدعم الدستور، كما أن الدكتور أحمد خليل، أمين تثقيف الحزب، سوف يعقد هو الآخر ندوة بمدينة القصير للغرض نفسه.

كان حزب النور قد بدأ في الترويج والحشد للتصويت بنعم على الدستور الجديد من خلال طباعة بنرات ولافتات تدعو للتوصيت على الدستور، حيث انتشرت هذه اللافتات في مختلف ميادين مدينة الغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر، كما قام الحزب بتوزيع أعداد من الدستور الجديد على المواطنين في بعض المناطق.