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إقبال ضعيف بأوروبا فى ثانى أيام تصويت المصريين على الدستور

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إقبال ضعيف بأوروبا فى ثانى أيام تصويت المصريين على الدستور إقبال ضعيف بأوروبا فى ثانى أيام تصويت المصريين على الدستور

شهدت العديد من السفارات المصرية بأوروبا اليوم إقبالا ضعيف على الاستفتاء على الدستور الجديد على مستوى السفارات المصرية.

وبدأت السفارات فى استقبال المواطنين المصريين منذ الساعة 9 صباحا لاستقبال أكبر عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديلات الدستور التى تمثل خطوة كبيرة فى تنفيذ خارطة طريق إلا أن الإحباط ظهر على العديد من السفارات المصرية بأوروبا للإقبال الضعيف.

وأكد مصدر دبلوماسى، أن عدد المصريين حتى الساعة الخامسة لم يتعد فى 9 دول بأوروبا ألف مصرى، الذين حضروا إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم بعد توفير جميع التسهيلات والإجراءات التى تهدف لتمكينهم من ذلك، لكن مازال الإقبال ضعيفاً.

وأكد المصدر، أن المصريين الذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم يلتزمون بكافة التعليمات التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والقواعد التنفيذية التى حددتها السفارة.

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