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أخطاء الحضري تقود بتروجيت لصدارة المجموعة الثانية

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أخطاء الحضري تقود بتروجيت لصدارة المجموعة الثانية أخطاء الحضري تقود بتروجيت لصدارة المجموعة الثانية

اعتلى بتروجت صدارة المجموعة الثانية بالدوري المصري بعد أن تغلب على مضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين في مباراة شهدت خروج عصام الحضري حارس أصحاب الأرض مطرودا قبل النهاية بدقائق قليلة.

وتصدر بتروجت مجموعته متفوقا على الإسماعيلي بفارق الأهداف إذ تساويا برصيد 10 نقاط.

وتقدم جيمس تيبي لبتروجت بعد أن استغل عرضية من الناحية اليسرى مرت بغرابة من دفاع وادي دجلة والحضري ليحولها داخل الشباك برأسه في الدقيقة 29 قبل أن يضيف الثاني بعد أن استغل كرة أخطأ أحد مدافعي دجلة لينفرد تيبي بالحضري الذي كان متقدما ليسددها مباشرة في المرمى.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين حصل عصام الحضري على كارت أصفر قبل أن يعترض على كارت آخر ويطرد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 4 نقاط في المركز السادس.

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