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اليوم.. تتويج نجم "ستار أكاديمى" فى موسمه التاسع.. والفنانون يدعمون المتسابق المصري

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اليوم.. تتويج نجم "ستار أكاديمى" فى موسمه التاسع.. والفنانون يدعمون المتسابق المصري اليوم.. تتويج نجم "ستار أكاديمى" فى موسمه التاسع.. والفنانون يدعمون المتسابق المصري

كتب : نورهان طلعت منذ 7 دقائق

يسدل مساء اليوم الستار علي برنامج "ستار أكاديمى" في موسمه التاسع، حيث ستعلن الأكاديمية بعد ساعات قليلة عن الفائز باللقب لهذا الموسم، والذى يتنافس عليه كل من زينب أسامة من المغرب، ومحمود محيى من ، وجان شهيد من لبنان، ويحيي الحفل وائل كافورى واليسا .

يذكر أن نجمة الموسم السابق نسمة محجوب قررت دعم المشترك المصرى محمود محيى من أجل فوزه باللقب، لكى يصبح اللقب مصريا للمرة الثانية على التوالى. كما قام عدد من الفنانين المصريين بدعم المتسابق المصري في البرنامج ومنهم غادة عبدالرازق وهاني رمزي وغيرهما.

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